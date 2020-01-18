ДЛЯ ВСЕХ
11:00, 12:30 - "Золотой цыпленок"; 15:00 - "Не все коту масленица". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Органный бал у Золушки". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Мертвые души". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Бах и джаз". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Шоу коротких историй". Пять спикеров, каждому дано десять минут, чтобы рассказать историю и пять минут, чтобы ответить на вопросы зрителей. "Контора пароходства", ул.25 лет Октября, 23а, стр.1. Необходима регистрация.
19:30 - Вечер Stand up. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Дождливый день в Нью-Йорке" / A Rainy Day in New York (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1652 году посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с Русским царством.
В 1825 году Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.
В 1903 году объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".
В 1938 году американская фирма "General Motors" первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
В 1942 году советские войска освободили Можайск, Верею и Кондрово, в 1944 году - Новогород.
В 1978 году основан Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук.
В 1991 году по приказу Саддама Хусейна в Персидский залив вылито 816 тысяч тонн нефти.
В 2006 году Ирина Слуцкая впервые в истории стала 7-кратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании.
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