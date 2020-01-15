ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - мастер-класс "Как найти свободное время на изучение английского языка?" Технопарк, "Точка кипения - Тюмень", улица Республики, 142. Участие бесплатное, необходима регистрация.
19:00 - хоккей: ХК "Рубин" - ХК "Югра". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Нурлан Сабуров. Сольный StandUp концерт. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Евгения Зонтикова. Презентация альбома "Тише воды". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Кролик Джоджо" / Jojo Rabbit (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - рабочее совещание по организации и проведению крещенских купаний. Сбор у Троицкого монастыря в районе парковки. Тел. 45-53-27.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1712 году Пётр I основывает первую русскую Военную инженерную школу. Ныне это Военно-космическая академия имени Александра Можайского.
В 1909 году экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.
В 1969 году советские космические корабли "Союз-4" и "Союз-5" провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.
В 2002 году Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан, правившее в Афганистане.
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