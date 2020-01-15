16
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 15 января 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:30 - мастер-класс "Как найти свободное время на изучение английского языка?" Технопарк, "Точка кипения - Тюмень", улица Республики, 142. Участие бесплатное, необходима регистрация.

19:00 - хоккей: ХК "Рубин" - ХК "Югра". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Нурлан Сабуров. Сольный StandUp концерт. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:30 - Евгения Зонтикова. Презентация альбома "Тише воды". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Кролик Джоджо" / Jojo Rabbit (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - рабочее совещание по организации и проведению крещенских купаний. Сбор у Троицкого монастыря в районе парковки. Тел. 45-53-27.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1712 году Пётр I основывает первую русскую Военную инженерную школу. Ныне это Военно-космическая академия имени Александра Можайского.

В 1909 году экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.

В 1969 году советские космические корабли "Союз-4" и "Союз-5" провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.

В 2002 году Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан, правившее в Афганистане.

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2020