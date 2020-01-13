14
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 13 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00  - "Двенадцать месяцев". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

19:00 - комедия "Сирена и Виктория". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - кинопоказ: "Прощание" / The Farewell (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1700 году Пётр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.

В 1814 году в Санкт-Петербурге состоялось открытие Императорской Публичной библиотеки.

В 1952 году в СССР созданы трубопроводные войска.

Теги: досуг , история , повестка , события , спектакли
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