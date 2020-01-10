11
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 10 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Мишуткина елка"; 11:00 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00, 14:00 - "Приключения Буратино"; 12:00, 15:00 - "Фунтик неуловимый". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь

11:00 - спектакль "Шепот сердца прерий". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 17:00 - Королевский цирк Гии Эрадзе, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

16:00 - концертная программа "Зимний романс". "Дом Машарова", улица Ленина, 24. Подробности здесь.

18:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - марафон нетрадиционного новогоднего кино: "Очень странный Новый год". Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1700 году в России вместо византийского календаря введён юлианский календарь. После 31 декабря 7208 года наступило 1 января 1700 года. Начало года перенесёно на 1 января.

В 1917 году в России создан первый заповедник — Баргузинский. С 1997 года отмечается как День заповедников и национальных парков.

В 1919 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о введении продразвёрстки.

В 1960 году в СССР, в Звёздном городке, создан Центр подготовки космонавтов.

В 1994 году начал работу новый парламент России — Федеральное собрание Российской Федерации, избранный 12 декабря 1993 года и состоящий из двух палат: верхней — Совета Федерации и нижней — Государственной думы.

Теги: история , повестка
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