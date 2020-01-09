10
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 09 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь

18:00, 21:00 - "Молодость". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь

19:00 - "Здравствуйте, я ваша тётя!" Филармония, улица Республики, 35. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Два Папы" / The Two Popes (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1863 году в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км).

В 1954 году произошла катастрофа первого в мире реактивного пассажирского самолёта близ острова Эльба (разрушение в воздухе). Погибли 35 человек.

В 2010 году в Российской Федерации введён новый вид меры пресечения — "домашний арест".

Теги: досуг , история , повестка
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