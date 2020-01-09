ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:00, 21:00 - "Молодость". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Здравствуйте, я ваша тётя!" Филармония, улица Республики, 35. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Два Папы" / The Two Popes (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1863 году в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км).
В 1954 году произошла катастрофа первого в мире реактивного пассажирского самолёта близ острова Эльба (разрушение в воздухе). Погибли 35 человек.
В 2010 году в Российской Федерации введён новый вид меры пресечения — "домашний арест".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru