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ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 21 ноября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - Штраус "Дон Кихот". ТФО. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.

15:00 - награждение победителей игры "Я - будущий депутат Тюменской городской думы!", улица Первомайская, 20.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1960 году Запорожский завод "Коммунар" (теперь АО "АвтоЗАЗ") выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец".

В 1982 году город Набережные Челны переименован в Брежнев. (6 января 1988 года городу возвращено прежнее наименование).

В 2004 году в Украине началась "Оранжевая революция".

Теги: история , повестка
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