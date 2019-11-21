ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Штраус "Дон Кихот". ТФО. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.
15:00 - награждение победителей игры "Я - будущий депутат Тюменской городской думы!", улица Первомайская, 20.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1960 году Запорожский завод "Коммунар" (теперь АО "АвтоЗАЗ") выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец".
В 1982 году город Набережные Челны переименован в Брежнев. (6 января 1988 года городу возвращено прежнее наименование).
В 2004 году в Украине началась "Оранжевая революция".
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