16
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 15 ноября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - "Рыжий чулок", 12:00 - "Легенда о вольном городе". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Калейдоскоп историй про Тюмень". "Космос", улмца Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - "Золушка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

13:00, 17:00 - итальянский цирк "Слоны и Тигры". Цирк, улица Превомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

16:00 - "Ход вещей": конкурсный показ моделей одежды. Технопарк, улица Респубилки, 142. Подробности здесь.

18:00 - "Мольер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Господин, который платит"; 19:00 - 
"Екатерина Ивановна". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Лига комедийной импровизации". Первый полуфинал. "Космос", улмца Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1938 году — день рождения спортивной дисциплины самбо.

В 1945 году образована ЮНЕСКО.

В 1989 году началась Бархатная революция в Чехословакии.

Теги: история , концерты , повестка , СМИ , спектакли
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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