ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - "Рыжий чулок", 12:00 - "Легенда о вольном городе". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Калейдоскоп историй про Тюмень". "Космос", улмца Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Золушка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
13:00, 17:00 - итальянский цирк "Слоны и Тигры". Цирк, улица Превомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
16:00 - "Ход вещей": конкурсный показ моделей одежды. Технопарк, улица Респубилки, 142. Подробности здесь.
18:00 - "Мольер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Господин, который платит"; 19:00 -
"Екатерина Ивановна". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Лига комедийной импровизации". Первый полуфинал. "Космос", улмца Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1938 году — день рождения спортивной дисциплины самбо.
В 1945 году образована ЮНЕСКО.
В 1989 году началась Бархатная революция в Чехословакии.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru