ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "АРИЯ": "Проклятье морей". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - хоккей: "Рубин" - "Югра". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:30 - гражданская акция "Стояние со свечами", инициатор - ГИБДД. Тюменский театр кукол, улица Кирова, 36. Тел. 794-555, 93-45-67.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1764 году в Петербурге учреждённая семью годами ранее Академия трёх знатнейших художеств преобразована в Российскую императорскую Академию художеств.
В 1815 году первый рейс первого русского парохода "Елизавета" из Петербурга в Кронштадт и обратно.
В 1904 году американец Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями.
В 1919 году в России Красная армия взяла Омск.
В 1934 году в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением.
В 1988 году — старт универсальной ракетно-космической транспортной системы "Энергия". Завершается первый и последний 205-минутный космический полёт "Бурана".
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