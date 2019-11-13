ДЛЯ ВСЕХ
10:00-17:00 - Инфотех-2019. Технопарк, улица Республики, 142. Программа здесь.
19:00 - спектакль "Обыкновенное чудо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Мастер и Маргарита". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - джазовый концерт: Татьяна Рябкова + Jazz Street . Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - ИНФОТЕХ-2019. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1860 — Пекинский трактат между Россией и Китаем: к России присоединён Уссурийский край.
В 1896 году начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.
В 1935 году президент США Франклин Делано Рузвельт объявил Филиппины свободным государством.
В 1936 году в СССР организована гидрометеорологическая служба.
В 1939 году на улицах Москвы прошел большой автопробег, посвящённый выпуску миллионного советского автомобиля.
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