14
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 13 ноября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00-17:00 - Инфотех-2019. Технопарк, улица Республики, 142. Программа здесь.

19:00 - спектакль "Обыкновенное чудо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Мастер и Маргарита". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - джазовый концерт: Татьяна Рябкова + Jazz Street . Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - ИНФОТЕХ-2019. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1860 — Пекинский трактат между Россией и Китаем: к России присоединён Уссурийский край.

В 1896 году начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.

В 1935 году президент США Франклин Делано Рузвельт объявил Филиппины свободным государством.

В 1936 году в СССР организована гидрометеорологическая служба.

В 1939 году на улицах Москвы прошел большой автопробег, посвящённый выпуску миллионного советского автомобиля.

Теги: история , концерты , повестка , СМИ , спектакли , форумы
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