12
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 11 ноября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - спектакли "Крейцерова соната", "Соло для часов с боем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Andru Donalds (Enigma). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Кай Метов. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Маленькие чудовища" / Little Monsters (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "В центре внимания – имущественные налоги. Насколько пополнится региональный бюджет? Что изменилось? Кто впервые заплатит налоги?". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 38-22-60, 50-21-70, 49-00-05.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1917 году Зимний дворец в Петрограде объявлен Государственным музеем.

В 1970 году на Индию и пакистанскую провинцию Восточная Бенгалия (ныне Бангладеш) обрушились циклон и мощная приливная волна. Это приводит к гибели свыше 500 тысяч человек.

Теги: досуг , история , концерты , повестка , СМИ , спектакли
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