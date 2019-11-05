ДЛЯ ВСЕХ
С 09:00 - форум "Синергия Сибири 2019". Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
12:00 - круглый стол "Неденежная благотворительность: опыт и практики". Тюменский технопарк, улица Респубилки, 142. Подробности здесь.
17:00 - "Приключения Буратино". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. ПОдробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Собачье сердце". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт "Канцлер Ги". YesRockClub, улица Ленина, 4. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Ода к радости" / Ode to Joy (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
09:00 - форум "Синергия Сибири 2019". Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
10:00 - заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям; 15:00 - заседание комитета по социальной политике. Облдума, улица Республики, 52. Повестки заседаний здесь.
13:00 - акция ГИБДД "Видимость на 5!" на заправках "Газпромнефть". АЗС на 7 км Салаирского тракта, с.1. Тел. 794-555, 93-45-67.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1931 году в Москве делегация из Луганска представила правительству первый паровоз серии "Феликс Дзержинский" — самый мощный и сильный серийный грузовой паровоз в истории СССР.
В 1943 году войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина в ходе Киевской наступательной операции освободили от гитлеровских войск Киев.
В 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в стране Вечный огонь.
В 1967 году вступил в строй первый по классификации Главного Штаба ВМФ ракетный подводный крейсер стратегического назначения - атомная подлодка, вооруженная соответствующими баллистическими ракетами.
В 1982 году началась полярная экспедиция газеты "Советская Россия", участники которой совершили самый длительный переход в истории арктических путешествий — 10 000 км.
В 1991 году указом Президента РСФСР прекращена деятельность КПСС и КП РСФСР.
В 2012 году президент США Барак Обама был переизбран на второй срок.
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