ДЛЯ ВСЕХ
10:00-15:00 – региональный родительский форум "Подростки, родители, Rock`n`Roll". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Участие бесплатное, подробности здесь.
11:00, 12:30 – "Рыжий чулок"; 18:00 - "Всем кого касается". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 – фестиваль "Юность Тюмени". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
12:00 – выставка 80 лучших предприятий "Тюменская марка" и семейный праздник. Спорткомплекс "Центральный", улица Орджоникидзе, 60. Вход свободный.
18:00 – спектакль "Испанская баллада". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 – спектакль "Неоконченный роман" . ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 – "Джаз с Крамером: два рояля" – джазовый концертный баттл. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Шепот сердца прерий". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1900 году в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.
В 1938 году фирма "DuPont" разработала новый синтетический материал — нейлон.
В 1956 году образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
В 1978 году Всемирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уничтожен в природе.
В 1994 году Хусейн I и Ицхак Рабин подписывают Израильско-иорданский мирный договор, завершив 46-летний конфликт.
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