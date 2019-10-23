24
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 23 октября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - балет "Лебединое озеро". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - Александр Дюмин. Юбилейный концерт. "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.

20:00 - "Король комедии" / The King of Comedy (1982). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - заседание Тюменской областной Думы, улица Республики, 52. 

10:00 - заседание постоянной комиссии постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию гордумы, улица Первомайская, 20.

11:00 -16:00 - VI Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов", улица Малыгина, 73; ТОНБ, улица Орджоникидзе, 59; "Точка кипения - Тюмень", улица Республики 142. Тел. 8-982-940-97-17.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1861 году по телеграфу передана первая в мире трансконтинентальная телеграмма — от судьи Стефана Дж. Филда из Калифорнии президенту США Аврааму Линкольну.

В 1897 году в Санкт-Петербурге проведён первый в истории России официально зафиксированный футбольный матч.

В 1929 году — Чёрный четверг - начало биржевого краха, который стал началом Великой депрессии - мирового экономического кризиса, длившегося до 1939 года.

В 1939 году корпорация "DuPont" впервые в мире пустила в продажу нейлоновые чулки.

Теги: история , повестка
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