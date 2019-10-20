ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Марк Горенштейн и ТФО. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - открытие выставки, посвящённой 185-й годовщине знаменитой сказки Петра Ершова "Конёк-Горбунок". Облдума, улица Республики, 52.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1520 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.
В 1832 году российский учёный Павел Шиллинг в своей петербургской квартире продемонстрировал изобретённый им электромагнитный телеграф.
В 1879 году американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с угольной нитью.
В 1923 году первый планетарий открылся в Немецком музее в Мюнхене. Его продемонстрировал профессор Вальтер Бауэрсфельд.
В 1944 году в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля "Рубикон". Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля.
В 1966 году состоялся первый полёт пассажирского реактивного самолёта "Як-40".
В 1994 году Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию "ТЭФИ".
В 1997 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении с 10 декабря новой столицей страны города Акмола, впоследствии получившего название Астана. Сейчас столица Казахстана носит имя Нур-Султан.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru