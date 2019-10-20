ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 - "Петрушка и другие Петрушки"; 12:00 - "Приключения Незнайки и его друзей". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 - Гастроли Коляда-театра: "Пузырь, соломинка и лапоть"; 12:00 - "Красная шапочка"; 15:00 "Научи меня любить"; 18:00 "Мата Хари - Любовь"; 19:00 - "Дурак и Дурнушка". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
16:00, 20:00 - "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление"; 18:00 - "Грязнуля". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Осень Шансона. Владимир Курский, Валерий Юг, Виктор Калина, Дэн Ясюк. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Юрий КАСПАРЯН и Александр ЦОЙ в проекте "Симфоническое "КИНО". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Jazz Street Trio + Валерий Дрозд. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - финальный этап соревнований по семейным стартам в рамках спартакиады "Малыш". Гимназия №21, улица Орджоникидзе, 49.
11:00 - открытие товарищеского футбольного матча среди воспитанников детских домов интернатов Петропавловска, Кокшетау и Тюмени. Манеж ДЮСШ Олимпийского резерва "Прибой". Игра пройдет в рамках общественного проекта "Мяч дружбы".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1880 — открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков России.
В 1911 году экспедиция Руаля Амундсена отправилась к Южному полюсу.
В 1914 году образовано АО "Русский Рено", владевшее в Санкт-Петербурге заводом по сборке французских авиадвигателей (ныне АО "ОДК-Климов").
В 1929 году ЦК ВКП(б) официально провозгласил сплошную коллективизацию.
В 1944 году советская армия и югославские партизаны освободили Белград, столицу Югославии.
В 1945 году впервые женщинам Франции предоставлено избирательное право.
В 1959 году состоялся первый полёт турбовинтового самолёта для авиалиний малой протяжённости "Ан-24".
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