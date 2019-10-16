ДЛЯ ВСЕХ
17:30 - Ольга Езикеева: "Убийцы бизнеса, или Психология поведения в предпринимательстве". Конференц-зал ресторана "Столица деревень", улица Полины Осипенко, 1. Необходима регистрация: katerina-tsareva@list.ru
19:00 - "Олеся", 20:00 - "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 -"Крематорий". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Я все еще здесь" / I'm Still Here (2010). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1659 году в Переяславле сын Богдана Хмельницкого Юрий подписал с Москвой соглашение, которым регулировалось положение казаков в составе России.
В 1902 году в Детройте выпущен первый автомобиль марки "Кадиллак".
В 1961 году открылся XXII съезд КПСС (проходил до 31 октября), на котором была принята 3-я Программа КПСС и провозглашена задача построения коммунистического общества к 1980 году.
В 1990 году основан "Внешторгбанк", позднее ставший банком ВТБ.
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