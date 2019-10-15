ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Demon_pattern. Фестиваль тюменских театров. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление". Премьера Театра Дмитрия Ефимова "ЕВРОПА". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - презентация книги Ильдара Хусаинова "Этажи. Сила управления". Компания "Этажи", тел. 8 (912) - 925-50-40.
11:00 - пресс-конференция "Итоги призыва граждан на военную службу весной 2019 года. Задачи, стоящие перед военными комиссариатами Тюменской области на осенний призыв 2019 года". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. (3452) 59-52-47.
13:00 - пресс-конференция "О ходе уборочных работ в Тюменской области" с участием заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. (3452) 59-52-47.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1853 году Турция объявила войну России.
В 1923 году основана кинокомпания "The Walt Disney Company".
В 1956 году в Тихом океане совершается первая известная посадка авиалайнера на воду, обошедшаяся без жертв.
В 1968 году между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии.
В 1994 году состоялся первый розыгрыш всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".
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