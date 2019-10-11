ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 - "Загадки природы"; 12:00 - "Три поросенка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек"; 12:00 - "Старая старая сказка". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:00, 17:00 - "Шоу воды, огня и света". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Носферату". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Лига комедийной импровизации. Тюмень против Екб. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление". Премьера Театра Дмитрия Ефимова "ЕВРОПА". Драмеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - фестиваль короткометражного кино: Cannes Film Festival'19; 22:00 - Ужасный Уикенд: "Калейдоскоп ужасов" / Creepshow (1982). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
23:00 - группа "Cream Soda". Atmosphere, улица Ямская, 22. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1901 году Теодор Рузвельт официально присвоил резиденции президента США название Белый дом.
В 1931 году состоялось открытие и освящение статуи Спасителя на вершине холма Корковаду, считающейся символом Рио-де-Жанейро.
В 1964 году с космодрома Байконур запущен трёхместный космический корабль "Восход-1". Впервые осуществлён полёт многоместного корабля, также впервые полёт осуществлялся без скафандров.
В 1999 году в Сараево родился 6-миллиардный житель Земли. В в мае 2019 года эта цифра достигла 7,7 млрд человек.
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