ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Мафик. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - полуфинал Лиги КВН "ТЮМЕНЬ". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, билеты здесь.
19:00 - хоккей: ХК "Рубин" - ХК "ЦСК ВВС". Дворец спорта, улица РОзы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Гуров" - спектакль по рассказу Антона Чехова "Дама с собачкой". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление". Премьера Театра Дмитрия Ефимова "ЕВРОПА". Драмеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - фестиваль короткометражного кино - Cannes Film Festival'19: Короткий Метр; 22:00 - "Бегущий по лезвию" / Blade Runner (1982). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - клубный проект "S11". К-Тз "Золотые ворота Сибири", улица Герцена, 87. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
18:30 - гала-концерт и награждение победителей XVI конкурса молодых исполнителей УрФО "Песня не знает границ". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1881 году житель штата Северная Дакота (США) Дэвид Хьюстон (David Houston) запатентовал фотоплёнку.
В 1887 году американский изобретатель Томас Эдисон (Thomas Alva Edison) запатентовал электрическую машину для подсчёта голосов на выборах.
В 1891 году в Стокгольме открывается первый в мире этнографический музей под открытым небом "Скансен".
В 1922 году Лев Троцкий на съезде комсомола призвал молодёжь "грызть гранит науки". Фраза сразу стала крылатой.
В 1931 году в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли.
В 1961 году на Семипалатинском полигоне осуществлён первый подземный ядерный взрыв.
В 1994 году произошло обвальное падение курса рубля по отношению к доллару ("чёрный вторник").
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