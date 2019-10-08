ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - Ежегодный Окружной форум по информационной безопасности "ИБ без границ". "Точка кипения - Тюмень", улица Республики, 142. Подробности здесь.
19:00 - Валерий Леонтьев. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
19:00 - хоккей: "Рубин" - "Лада". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Большой Лебовски" / The Big Lebowski (1998). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1890 году под Парижем французский инженер-самоучка Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха и пролетел на нём 50 метров.
В 1943 году — полное освобождение Таманского полуострова, завершившее Новороссийско-Таманскую операцию и Битву за Кавказ во время Великой Отечественной войны.
В 1989 году на Центральном ТВ СССР состоялся первый телесеанс Анатолия Кашпировского.
в 2009 году президент США Барак Обама удостоен Нобелевской премии мира.
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