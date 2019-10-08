9
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 08 октября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 - Ежегодный Окружной форум по информационной безопасности "ИБ без границ". "Точка кипения - Тюмень", улица Республики, 142. Подробности здесь.

19:00 - Валерий Леонтьев. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

19:00 - хоккей: "Рубин" - "Лада". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Большой Лебовски" / The Big Lebowski (1998). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1890 году под Парижем французский инженер-самоучка Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха и пролетел на нём 50 метров.

В 1943 году — полное освобождение Таманского полуострова, завершившее Новороссийско-Таманскую операцию и Битву за Кавказ во время Великой Отечественной войны.

В 1989 году на Центральном ТВ СССР состоялся первый телесеанс Анатолия Кашпировского.

в 2009 году президент США Барак Обама удостоен Нобелевской премии мира.

Теги: досуг , история , повестка
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