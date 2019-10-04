ДЛЯ ВСЕХ
С 9:00 - открытый турнир по художественной и эстетической гимнастике. СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49А. Подробности здесь.
С 10:00 - конференция заботливых родителей "ПАПА МАМА ФОРУМ". Отель DoubleTree by Hilton, улица Орджоникидзе, 46. Подробнсти здесь.
С 10:00 - VI международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс". "Космос", улица Республики, 165А; драмтеатр, улица Республики, 129; "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, расписание здесь.
11:00 - 13:00 - Всероссийский фестиваль Росгвардии
"Безопасный город". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. ПОдробности здесь.
С 11:00 - IX Всероссийский фестиваль науки "NAUKA 0+". Технопарк, улица Республики, 142.
11:00, 12:30 - "Рыжий чулок". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:00, 17:00 - "Шоу воды, огня и света!" Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
14:00 - конкурс Fast Fest: необычные велосипеды и креативно оформленные коляски. Набережная реки Туры.
18:00 - премьера "Мертвые души". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Поместье ворона". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Руслан Белый: стендап-концерт "Индикатор". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:30 - пресс-подход для представителей СМИ в рамках фестиваля Росгвардии "Безопасный город". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1 (время ориентировочное). Подробности, аккредитация по тел. 29-46-53 или 8-922-048-69-19.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1502 году Христофор Колумб открыл Коста-Рику.
В 1929 году в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком. До этого в советских кинотеатрах показывали только немое кино.
В 1930 году исследователь Арктики Георгий Ушаков завершил открытие Северной Земли и водрузил советский флаг на её западном берегу.
В 1991 году СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.
В 1993 году президент России Борис Ельцин запретил в России деятельность оппозиционных партий и газет.
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