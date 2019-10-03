4
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 03 октября 2019
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ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 9:00 - открытый турнир по художественной и эстетической гимнастике. СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49А. Подробности здесь.

С 10:00 - VI международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс". "Космос", улица Республики, 165А; драмтеатр, улица Республики, 129; "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, расписание здесь.

17:00 -Шоу "Поколение М: Blog&Voice" с участием популярных вокалистов и блогеров. СК "Центральный". участие бесплатное, но нужна регистрация.

18:00 - художественная выставка " Древо жизни". Выставочный зал союза художников, улица Холодильная, 124. Вход свободный.

19:00 - премьера "Мертвые души". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Не все коту масленица". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: Yesterday (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 9:00 - библиотека умных решений "Смартека" о АСИ. "Точка кипения - Тюмень", улица Республики, 142. Подробности здесь.

12:00 - День аиста в Янтарном зале Тюменского дворца бракосочетаний, улица Малыгина, 85.

16:00 - пресс-брифинг шоу "Поколение М: Blog&Voice". Участники: Анна Лысенко – руководитель федерального творческого проекта "Поколение М",Дарья Волосевич, София Федорова – вокалисты, финалисты популярного телепроекта "Голос. Дети", блогер, Евгений Малыхин, директор филиала МТС в Тюменской области СК "Центральный", пресс-зал на 2 этаже. Тел. 79827208768.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1812 году в Крыму заложен Никитский ботанический сад.

В 1921 году учреждён Государственный банк СССР.

В 1959 году запущен космический аппарат "Луна-3", впервые сфотографировавший обратную сторону Луны.

В 1993 году президент России Борис Ельцин для осуществления своего указа о роспуске Верховного Совета ввёл бронетанковые войска в Москву и осуществил штурм здания парламента.

В 1999 году в США создан центр надзора и контроля за преступностью в Интернете.

В 2004 году "SpaceShipOne" совершил второй зачётный Суборбитальный космический полёт и выиграл "Ansari X Prize".

Теги: досуг , история , повестка
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