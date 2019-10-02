3
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 02 октября 2019
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ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 - VI международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс". "Космос", улица Республики, 165А; драмтеатр, улица Республики, 129; "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, расписание здесь.

18:00 - вечер корейской культуры. Драмтеатр, малый зал, улица Республики, 129

19:00 - Чиж & Co. ДК "Нефтяник". улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

20:00 - концерт группы "Мираж". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.

20:00 - джазовый концерт - Octobre Evergreen: квинтет Николая Цушко. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 9:00 - библиотека умных решений "Смартека" о АСИ. "Точка кипения - Тюмень", улица Республики, 142. Подробности здесь.

10:00 - международный форум "КИНОПЕДАГОГИКА". Администрация Тюмени, улица Первомайская, 20. С программой можно ознакомиться здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1649 году русский Земский собор принял Соборное Уложение, основной закон Российской Империи до XIX века.

В 1924 году вышел первый номер "Учительской газеты".

В 1929 году Королевство сербов, хорватов и словенцев получило официальное название Югославия.

В 1952 году сделана первая запись видеоизображения на магнитную ленту в Лос-Анджелесе.

В 1990 году состоялось объединение Германии.

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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