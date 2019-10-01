ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - VI международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс". "Космос", улица Республики, 165А; драмтеатр, улица Республики, 129; "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, расписание здесь.
19:00 - Перголези. Камерата Сибири. Концерт в рамках фестиваля "Алябьевская музыкальная осень". ДК "Нефтяник". улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Мои черничные ночи" / My Blueberry Nights (2007). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - возложение цветов к памятнику Борису Щербины в честь его 100-летия. Сквер имени Немцова.
14:30 - встреча корейской делегации с главой Тюмени Русланом Кухаруком. Администрация города, улица Первомайская, 20, кабинет 804.
15:00 - акция "Классное дерево" на территории сквера "Спортивный", улица Максима Горького.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1879 году русский механик-самоучка Фёдор Блинов получил патент на "вагон с бесконечными рельсами" — прототип трактора на гусеничном ходу.
В 1974 году в Якутии произведён ядерный взрыв "Кристалл" мощностью 1,7 килотонны.
В 1987 году на Первом канале Центрального телевидения вышла в эфир первая программа "Взгляд".
В 2002 году в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru