2
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 01 октября 2019
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ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 - VI международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс". "Космос", улица Республики, 165А; драмтеатр, улица Республики, 129; "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, расписание здесь.

19:00 -  Перголези. Камерата Сибири. Концерт в рамках фестиваля "Алябьевская музыкальная осень". ДК "Нефтяник". улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Мои черничные ночи" / My Blueberry Nights (2007). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - возложение цветов к памятнику Борису Щербины в честь его 100-летия. Сквер имени Немцова.

14:30 - встреча корейской делегации с главой Тюмени Русланом Кухаруком. Администрация города, улица Первомайская, 20, кабинет 804.

15:00 - акция "Классное дерево" на территории сквера "Спортивный", улица Максима Горького.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1879 году русский механик-самоучка Фёдор Блинов получил патент на "вагон с бесконечными рельсами" — прототип трактора на гусеничном ходу.

В 1974 году в Якутии произведён ядерный взрыв "Кристалл" мощностью 1,7 килотонны.

В 1987 году на Первом канале Центрального телевидения вышла в эфир первая программа "Взгляд".

В 2002 году в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор.

Теги: досуг , история , повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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