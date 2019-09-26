ДЛЯ ВСЕХ
16:00 - открытие выставки "Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Вход свободный.
17:00 - открытие турнира по боксу. СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49а. Вход свободный.
19:00 - комедия "Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Русская народная почта". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Призраки". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт Need For Speed tribute. YesRockClub, улица Ленина, 4. Пдробности здесь.
20:00 - кинпоказ: " Капернаум" / Capharnaüm (2018). FABRIC BAR, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
17:00 - открытие турнира по боксу и пресс-подход. СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49а. Аккредитация по тел. 8-992-302-72-17.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1821 году Мексика получила независимость от Испании.
В 1863 году в Санкт-Петербурге открыт первый в России детский сад.
В 1990 году СССР вступил в Интерпол.
В 1991 году собравшийся XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ решал один-единственный вопрос — "О судьбе ВЛКСМ" — и принял решение о самороспуске.
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