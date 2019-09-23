24
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 23 сентября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - Проект "Школа компетенций" запускает осенний сезон образовательных курсов Soft skills: "Прокачивай EI: эмоции и как ими управлять". Научная библиотека, улица Орджоникидзе, 59. Участие бесплатное, нужна регистрация. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

16:00 - встреча с семьей победителей конкурса "Семья года". Региональный центр "Семья", проезд Геологоразведчиков, 14а). Тел. 8(3452)20-16-74.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1948 году основана компания "Хонда Мотор".

В 1964 году в "Известиях" опубликованы "Предложения по усовершенствованию русского языка". Будь они приняты, мы сегодня писали бы "доч", "жури", "заец".

В 1967 году дала первый ток Братская ГЭС на Ангаре.

В 1970 году межпланетная станция "Луна-16" доставила на Землю лунный грунт.

В 1993 году В России учреждена Комиссия по правам человека.

Теги: история , повестка
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