ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - "Конёк-Горбунок" (Москва). Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Стасик, играй!" Драмтаетр, улица Республики 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ритуал-шоу "После Чудес". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Работа без авторства" / Werk ohne Autor (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 09:00 - Тюменский нефтегазовый форум. Технопарк, улица Республики, 142.
17:00 - матч по регби между командами ТюмГУ и ТИУ на "Кубок Альма-матер". Стадион "Строймаш", улица Индустриальная, 49а. Аккредитация по тел. 390-330.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1918 году Совнарком РСФСР запретил вывоз за границу художественных и исторических памятников.
В 1944 году подписано Московское перемирие между Финляндией и СССР.
В 1969 году состоялся первый полёт вертолёта Ми-24.
В 1982 году Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети.
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