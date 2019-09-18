19
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 18 сентября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

13:00 - "Конёк-Горбунок" (Москва). Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Стасик, играй!" Драмтаетр, улица Республики 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - ритуал-шоу "После Чудес". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Работа без авторства" / Werk ohne Autor (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 09:00 - Тюменский нефтегазовый форум. Технопарк, улица Республики, 142.

17:00 - матч по регби между командами ТюмГУ и ТИУ на "Кубок Альма-матер". Стадион "Строймаш", улица Индустриальная, 49а. Аккредитация по тел. 390-330.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1918 году Совнарком РСФСР запретил вывоз за границу художественных и исторических памятников.

В 1944 году подписано Московское перемирие между Финляндией и СССР.

В 1969 году состоялся первый полёт вертолёта Ми-24.

В 1982 году Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети.

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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