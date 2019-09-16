17
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 16 сентября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:30 - митап "Развивай мозг: почему Lifelong learning — это тренд?" Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, регистрация здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 10:00 - Тюменский нефтегазовый форум. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.

11:30 - пресс-конференция "Подведение итогов всероссийской образовательной акции по информационным технологиям "ИТ-диктант" с участием директора департамента информатизации Марии Рудзевич. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1809 году заключен Фридрихсгамский мирный договор, завершивший Русско-шведскую (Финскую) войну 1808—1809 годов, главным итогом которой было вхождение Финляндии в состав Российской империи на правах автономного княжества.

В 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма. В  Москве в этот же день состоялся первый в России радиоконцерт. Начало вещания "Радио Москва".

В 1954 году на Новой Земле создан советский ядерный полигон.

В 1959 году 131 священник выслан с Кубы.

В 2001 году чеченские сепаратисты попытались захватить Гудермес.

В 2006 году в ПМР прошёл референдум о независимости Приднестровья.

Теги: досуг , история , повестка
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