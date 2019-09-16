ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - митап "Развивай мозг: почему Lifelong learning — это тренд?" Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, регистрация здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - Тюменский нефтегазовый форум. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
11:30 - пресс-конференция "Подведение итогов всероссийской образовательной акции по информационным технологиям "ИТ-диктант" с участием директора департамента информатизации Марии Рудзевич. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1809 году заключен Фридрихсгамский мирный договор, завершивший Русско-шведскую (Финскую) войну 1808—1809 годов, главным итогом которой было вхождение Финляндии в состав Российской империи на правах автономного княжества.
В 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма. В Москве в этот же день состоялся первый в России радиоконцерт. Начало вещания "Радио Москва".
В 1954 году на Новой Земле создан советский ядерный полигон.
В 1959 году 131 священник выслан с Кубы.
В 2001 году чеченские сепаратисты попытались захватить Гудермес.
В 2006 году в ПМР прошёл референдум о независимости Приднестровья.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru