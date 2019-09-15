16
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 15 сентября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 — спектакль-экспириенс "Тюмень. Остаться нельзя валить?" "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

20:00 — Jazz Jam Session. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

18:00 -  юбилейный вечер, посвященный 50-летию эстрадного ансамбля “Ермак” ТюмГУ. Театр кукол, улица Кирова, 36. Тел. 8-922-476-51-60.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1908 году Уильям Дюрант учредил компанию "General Motors".

В 1914 году Госдума Российской Империи принял закон о запрете продажи водки на время войны.

В 1931 году основан Государственный Академический Центральный театр кукол имени Сергея Образцова.

В 1975 году Папуа — Новая Гвинея объявила независимость от Австралии.

В 1999 году Билл Гейтс и его жена Мелинда пожертвовали более $5 млрд на основание организации, посвящённой изучению вопросов улучшения здоровья.

Теги: история , повестка
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