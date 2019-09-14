ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 - "Дюймовочка"; 12:00 - "Огниво", премьера. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 - для детей "Рыжий чулок"; 15:00 - для взрослых "Это Тюмень, детка". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
14:00 - "Шоу воды, огня и света!" Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 — драма "Испанская баллада"; 22:00 - Виктория Рябинина и группа "Madre Victoria". Дамтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 — спектакль-синтез "Сквозь пальцы" по сказке Михаэля Энде "МОМО". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 — кинопоказ: "Боль и слава" / Dolor y gloria (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - премьера новой сказки "Огниво" в театре кукол. Аккредитация обязательна, тел. 8 922 477 82 54.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1805 году Россия объявила первую войну Наполеону. В этот же день, но в 1812-м, французская армия вошла в московский Кремль.
В 1863 году в Москве вышел первый номер газеты "Русские ведомости" (выходила до 1918 года).
В 1874 году в Берне (Швейцария) открылся международный почтовый конгресс, на котором собрались представители 22 стран с целью выработать правила, регулирующие обмен почтой между государствами. В октябре ими был подписан договор о создании Всемирного почтового союза.
В 1916 году — первое в истории мировых войн применение танков в боевых действиях. Англичане на реке Сомме бросили против немцев 49 танков модели Mk.1.
В 1917 году выпущен первый номер журнала Форбс.
В 1935 году по Нюрнбергским законам немецкие евреи лишены гражданства; государственным символом Германии стала свастика.
В 1959 году в первое плавание отправился советский атомный ледокол "Ленин".
В 1971 году создана организация "Гринпис".
В 1997 году зарегистрирован домен Google.com.
В 2008 году банк Lehman Brothers подал на банкротство, что стало началом Мирового экономического кризиса 2008 года
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