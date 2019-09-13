ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 — "Сказки бабушки Совы"; 12:00 — "Маша и медведь". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 — для детей "Бармалей"; 18:00 — для взрослых "Поместье ворона". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 — Клуб выходного дня "Наш веселый выходной"; Праздник урожая "Семенов день". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
12:30 — областной праздник трезвости. Цветной бульвар.
16:00 — "Шоу воды, огня и света!" Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 — драма в 2-х действиях "Испанская баллада". Дамтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 — спектакль-синтез "Сквозь пальцы" по сказке Михаэля Энде "МОМО". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 — кинопоказ: "Свет моей жизни" / Light of My Life (2019); 22:00 - Ужасный Уикенд: "Изгоняющий дьявола" / The Exorcist (1973). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 — открытие Слёта успешных предпринимателей. "Олимпийская Ребячка". Аккредитация в пресс-службе ТРО "ОПОРА РОССИИ".
В Театре кукол состоится официальное открытие 74-го театрального сезона. Аккредитация обязательна, тел. 8 922 477 82 54.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1752 году Британия и её колонии перешли на григорианский календарь.
В 1896 году в столице России начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство, созданное по инициативе министерства финансов, министерства внутренних дел и министерства иностранных дел. Оно имело своим "назначением сообщать внутри Империи и за границей политические, финансовые, экономические, торговые и другие имеющие общественный интерес сведения…".
В 1939 году в США в воздух поднялся первый вертолёт Игоря Сикорского — VS-300. Машиной управлял сам конструктор.
В 1954 году на Тоцком полигоне (Оренбургская область) проведены войсковые учения в условиях реального ядерного взрыва с участием до 45 тысяч военнослужащих всех видов и родов войск.
В 1959 году космический аппарат Луна-2 впервые в мире достиг поверхности Луны.
В 1960 году основана Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК). В неё вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла.
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