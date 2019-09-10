ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - матч ФК "Тюмень" - "Уфа-2". Стадион "Геолог", улица Коммуны, 22 стр.1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Гаттака" / Gattaca (1997). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - VII ежегодный бизнес-форум "День знаний для предпринимателей". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Аккредитация по тел. 8-922-077-03-45.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1609 году английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен.
В 1854 году при обороне Севастополя затоплено восемь устаревших парусных кораблей: фрегаты "Сизополь", "Флора", линейные корабли "Гавриил", "Уриил", "Три Святителя", "Силистрия", "Селафаил", "Варна". Огонь береговых батарей и затопленные корабли сделали Севастопольскую бухту недоступной для англо-французского флота.
В 1888 году на открытии промышленной выставки в Торонто произведена первая в мире запись человеческого голоса.
В 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпущен первый советский гранёный стакан.
В 2000 году правительство Северной Осетии приняло решение увековечить память членов экипажа подводной лодки "Курск", назвав одну их горных вершин Центрального Кавказского хребта "Курском". Это решение принято по просьбе восьми альпинистов, покоривших горную вершину.
В 2001 году — террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон.
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