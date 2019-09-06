7
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 06 сентября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

13:30 - лекция "Бум иммерсивного театра в России и в мире" от Глеба Ситковского — театрального критика, основателя и куратора межрегионального проекта "Школа театрального блогера", координатор Ассоциации театральных критиков, автор газеты "Ведомости" и журнала "Театр". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

16:00 - "Человек-ящик": хореографический спектакль мастерской "CAPSула"; 19:30 - хореографический перформанс Demon_pattern; 21:00 - Über Grosse (25+). "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - спектакль "Всем кого касается". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

20:00  - кинопоказ: "Кинопоказ - Свет моей жизни" / Light of My Life (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

13:30 - презентация утвержденной программы и первая лекция базовой кафедры предпринимательства с участием депутата Эдуарда Омарова. ТюмГУ, улица Ленина, 23, 5 этаж, 501.Аккредитация обязательна, тел. 59-09-81, е-mail: pressa@duma72.ru 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1763 году английский король Георг III выпустил воззвание с призывом заселять Канаду.

В 1812 году - Бородинское сражение, крупнейшая битва Отечественной войны и самое кровопролитное из однодневных сражений. В 1837-м, в день 25-летия  сражения, в Москве состоялась торжественная закладка грандиозного Храма Христа Спасителя.

В 1822 году Бразилия провозгласила независимость от Португалии.

В 1936 году последний сумчатый волк умер в Тасманийском зоопарке.

В 1945 году в Берлине состоялся Парад Победы союзных войск стран антигитлеровской коалиции: СССР, США, Великобритании и Франции.

В 1947 году в честь 800-летия Москвы в столице одновременно заложены восемь высотных зданий различного назначения - так называемые "сталинские высотки".

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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