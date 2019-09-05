6
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 05 сентября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

13:00 - IV фестиваль самодеятельного творчества ветеранских коллективов Тюмени "Золотая осень". ДКиТ "Торфяник", улица Малышева, 26, вход бесплатный.

17:00 - хореографический спектакль "Лёгкие" от танцевальной компании Chroma. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

18:30 - день открытых дверей "Творческий переполох - 2" в ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1а, вход свободный.

19:00 - спектакль "Всем кого касается". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Поэтический вечер в тайм-кафе "Пятый угол",  улица Республики 5а. Подробности здесь.

20:00  - кинопоказ: "Золотая перчатка" / Der goldene Handschuh (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

16:00 - открытие новых дошкольных групп в детсадах Тюменского района. Перевалово, улица Трактовая, 11.

15:00 - открытие выставки "Яркие краски мира". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.

17:00 - открытие выставки "Графика Серебряного века" в Музейном комплексе имени Словцова, улица Советская, 63.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1522 году 18 оставшихся в живых членов экспедиции Фернана Магеллана завершили первое известное в мире кругосветное путешествие.

В 1689 году заключён Нерчинский договор — первый договор между Россией и Китаем.

В 1939 году в Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Райкина.

В 1989 году из-за компьютерной ошибки 41 тыс. парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения.

В 1991 году Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург, использовавшееся до 1914 года.

Теги: досуг , история , повестка , СМИ , спектакли
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2019