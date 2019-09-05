ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - IV фестиваль самодеятельного творчества ветеранских коллективов Тюмени "Золотая осень". ДКиТ "Торфяник", улица Малышева, 26, вход бесплатный.
17:00 - хореографический спектакль "Лёгкие" от танцевальной компании Chroma. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
18:30 - день открытых дверей "Творческий переполох - 2" в ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1а, вход свободный.
19:00 - спектакль "Всем кого касается". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Поэтический вечер в тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики 5а. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Золотая перчатка" / Der goldene Handschuh (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
16:00 - открытие новых дошкольных групп в детсадах Тюменского района. Перевалово, улица Трактовая, 11.
15:00 - открытие выставки "Яркие краски мира". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.
17:00 - открытие выставки "Графика Серебряного века" в Музейном комплексе имени Словцова, улица Советская, 63.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1522 году 18 оставшихся в живых членов экспедиции Фернана Магеллана завершили первое известное в мире кругосветное путешествие.
В 1689 году заключён Нерчинский договор — первый договор между Россией и Китаем.
В 1939 году в Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Райкина.
В 1989 году из-за компьютерной ошибки 41 тыс. парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения.
В 1991 году Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург, использовавшееся до 1914 года.
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