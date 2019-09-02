3
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 02 сентября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - спектакль "Фрида: спектр независимости". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - комедия "Кадриль". Драмтеатр, улица Респубилки, 129. ПОдробности, билеты здесь.

19:00 - матч ФК "Тюмень" - ФК "Енисей". Стадион "Геолог". Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

12:00 - пресс-конференция, посявщенная VII международному молодёжный бизнес-форуму СУП (слёт успешных предпринимателей). ТРО "Опора России", улица Севастопольская, 31. Заявки на аккредитацию принимаются по элдектронной почте forumsup@crbrus.ru.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 301 году основано Сан-Марино — старейшее на сегодня государство Европы.

В 1783 году подписан Версальский мирный договор. Великобритания признала независимость США.

В 1812 году в Англии на первом в мире консервном заводе выпущена первая банка консервов, изготовленных промышленным путём.

В 1880 году в Петербурге инженер Фёдор Пироцкий продемонстрировал первый в России электрический трамвай.

В 1976 году беспилотный аппарат Viking-2 совершает посадку на Марсе.

в 2004 году кровавая развязка теракта в Беслане: взрыв зала с заложниками.

В 2015 году 12 тысяч военных из 49 различных стран мира впервые прошли парадным маршем по пекинской площади Тяньаньмэнь в честь 70-летия Победы над Японской Империей.

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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