ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "Фрида: спектр независимости". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - комедия "Кадриль". Драмтеатр, улица Респубилки, 129. ПОдробности, билеты здесь.
19:00 - матч ФК "Тюмень" - ФК "Енисей". Стадион "Геолог". Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - пресс-конференция, посявщенная VII международному молодёжный бизнес-форуму СУП (слёт успешных предпринимателей). ТРО "Опора России", улица Севастопольская, 31. Заявки на аккредитацию принимаются по элдектронной почте forumsup@crbrus.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 301 году основано Сан-Марино — старейшее на сегодня государство Европы.
В 1783 году подписан Версальский мирный договор. Великобритания признала независимость США.
В 1812 году в Англии на первом в мире консервном заводе выпущена первая банка консервов, изготовленных промышленным путём.
В 1880 году в Петербурге инженер Фёдор Пироцкий продемонстрировал первый в России электрический трамвай.
В 1976 году беспилотный аппарат Viking-2 совершает посадку на Марсе.
в 2004 году кровавая развязка теракта в Беслане: взрыв зала с заложниками.
В 2015 году 12 тысяч военных из 49 различных стран мира впервые прошли парадным маршем по пекинской площади Тяньаньмэнь в честь 70-летия Победы над Японской Империей.
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