ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - концертная программа "Триколор родной страны". Площадь у ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
20:00 - кинопоказ: "Марс атакует!" / Mars Attacks! (1996). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - выездной рейд на свалку в Тюменево. ОНФ, улица Ленина 69А. Аккредитация по тел. 8-922-049-35-92.
14:00 - торжественное водружение российского флага на Мост влюбленных.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1909 году в Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю. Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23.
В 1914 году в России на период войны запрещена продажа спиртных напитков.
В 1942 году на Кировском заводе в Челябинске начато конвейерное производство танков Т-34.
В 1990 году начала вещание (первый эфир) независимая радиостанция Эхо Москвы.
В 1991 году трёхцветный бело-лазорево-алый флаг провозглашён государственным флагом России.
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