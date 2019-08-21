22
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 21 августа 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - концертная программа "Триколор родной страны". Площадь у ДНК "Строитель", улица Республики, 179.

20:00 - кинопоказ: "Марс атакует!" / Mars Attacks! (1996). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - выездной рейд на свалку в Тюменево. ОНФ, улица Ленина 69А. Аккредитация по тел. 8-922-049-35-92.

14:00 - торжественное водружение российского флага на Мост влюбленных.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1909 году в Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю. Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23.

В 1914 году в России на период войны запрещена продажа спиртных напитков.

В 1942 году на Кировском заводе в Челябинске начато конвейерное производство танков Т-34.

В 1990 году начала вещание (первый эфир) независимая радиостанция Эхо Москвы.

В 1991 году трёхцветный бело-лазорево-алый флаг провозглашён государственным флагом России.

Теги: история , повестка , СМИ
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