ДЛЯ ВСЕХ
20:00 - Кинопоказ: "Дикие сердцем" / Wild At Heart (1990). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1634 году в Москве Василий Бурцов издал первый букварь.
В 1721 году пущены фонтаны и каскады Петергофа.
В 1741 году первый русский мореплаватель капитан-командор Витус Беринг открыл Аляску.
В 1868 году США официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.
В 1896 году запатентован телефон с наборным диском. В 1912 году в этот же день Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею.
В 1922 году из Москвы начата широковещательная трансляция радиопередач.
В 1951 году в СССР создано ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.
В 1953 году Советский Союз объявил об успешных испытаниях водородной бомбы.
В 1960 году на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка.
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