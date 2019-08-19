20
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 19 августа 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

20:00 - Кинопоказ: "Дикие сердцем" / Wild At Heart (1990). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1634 году в Москве Василий Бурцов издал первый букварь.

В 1721 году пущены фонтаны и каскады Петергофа.

В 1741 году первый русский мореплаватель капитан-командор Витус Беринг открыл Аляску.

В 1868 году США официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.

В 1896 году запатентован телефон с наборным диском. В 1912 году в этот же день Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею.

В 1922 году из Москвы начата широковещательная трансляция радиопередач.

В 1951 году в СССР создано ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.

В 1953 году Советский Союз объявил об успешных испытаниях водородной бомбы.

В 1960 году на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка.

Теги: история , обзор , повестка , СМИ
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