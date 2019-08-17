17
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 16 августа 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

8:40 - бесплатный  забег в парке Затюменский для всех желающих. Улица Барнаульская, 41. Регистрация здесь.

12:00 - 17:00 - день рождения музея ретро-техники имени Михайлова. Вход свободный, улица Велижанская 69, ст. 3. Подробности программы здесь.

12:00 - торжественное открытие праздничного народного гулянья "Земля больших людей". Площадь 400-летия Тюмени.

12:30 - выступление Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня", Надежды Бабкиной вместе с коллективами муниципальных образований Тюменской области. Площадь 400-летия Тюмени.

15:00 - 16:30 - семейная игровая программа "Играем вместе": гигантские трансформеры, воздушные шарики и мыльные пузыри, ростовые куклы и сказочные персонажи. Площадь 400-летия Тюмени.

16:30 - выступление народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова. Площадь 400-летия Тюмени.

17:00 - большой танго-флэшмоб. Площадь 400-летия Тюмени.

18:30 - "Другой Оркестр": 1 дирижер и 25 музыкантов, с любовью играющие и поющие произведения мировых хитов, использующие возможности классических инструментов с привлечением электронной музыки и ди-джея. Площадь 400-летия Тюмени.

20:00 - "Праздник Песни" вместе с хором Турецкого и народное караоке. Площадь 400-летия Тюмени.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1836 году по велению императора Николая I в Московском Кремле установлен Царь-колокол.

В 1928 году в Москве открыт стадион "Динамо".

В 1970 году программа "Венера": запуск аппарата Венера-7, первого успешно передавшего данные с поверхности другой планеты — Венеры.

В 1998 году Правительство Российской Федерации объявило дефолт. Начало экономического кризиса в РФ.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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