ДЛЯ ВСЕХ
8:40 - бесплатный забег в парке Затюменский для всех желающих. Улица Барнаульская, 41. Регистрация здесь.
12:00 - 17:00 - день рождения музея ретро-техники имени Михайлова. Вход свободный, улица Велижанская 69, ст. 3. Подробности программы здесь.
12:00 - торжественное открытие праздничного народного гулянья "Земля больших людей". Площадь 400-летия Тюмени.
12:30 - выступление Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня", Надежды Бабкиной вместе с коллективами муниципальных образований Тюменской области. Площадь 400-летия Тюмени.
15:00 - 16:30 - семейная игровая программа "Играем вместе": гигантские трансформеры, воздушные шарики и мыльные пузыри, ростовые куклы и сказочные персонажи. Площадь 400-летия Тюмени.
16:30 - выступление народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова. Площадь 400-летия Тюмени.
17:00 - большой танго-флэшмоб. Площадь 400-летия Тюмени.
18:30 - "Другой Оркестр": 1 дирижер и 25 музыкантов, с любовью играющие и поющие произведения мировых хитов, использующие возможности классических инструментов с привлечением электронной музыки и ди-джея. Площадь 400-летия Тюмени.
20:00 - "Праздник Песни" вместе с хором Турецкого и народное караоке. Площадь 400-летия Тюмени.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1836 году по велению императора Николая I в Московском Кремле установлен Царь-колокол.
В 1928 году в Москве открыт стадион "Динамо".
В 1970 году программа "Венера": запуск аппарата Венера-7, первого успешно передавшего данные с поверхности другой планеты — Венеры.
В 1998 году Правительство Российской Федерации объявило дефолт. Начало экономического кризиса в РФ.
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