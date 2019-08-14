ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - DIY-сессия от экомастерской "Руки". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - Раиса Отрадная. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Билеты, подробности здесь.
19:00 - Open dance. Vogue. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Участие бесплатное, подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Джеки Браун" / Jackie Brown (1997). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - открытие выставки под открытым небом "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника". Текутьевский бульвар.
11:30 - пресс-подход с участием гендиректора ГК "Мать и дитя" Марка Курцера. Госпиталь "Мать и дитя", улица Юрия Семовских, 20, 6 этаж, актовый зал Аккредитация до 18:00 14 августа по тел. 8-982-938-21-82.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1498 году в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.
В 1877 году американский изобретатель Томас Эдисон в письме президенту телеграфной компании Питтсбурга предложил в качестве приветствия при общении по телефону использовать слово "hello" (в России оно трансформировалось в "алло"). В этот же день Эдисон произвёл первую в мире запись звука — была записана песня "Mary Had a Little Lamb" ("У Мэри был барашек").
В 1932 году при раскопках в Ватикане обнаружена древнеримская "Триумфальная дорога".
В 1948 году после выборов в Национальное собрание провозглашена Республика Корея (Южная Корея) во главе с президентом Ли Сын Маном.
В 2002 году американская авиакомпания "National Airlines" объявила о своём решении перевозить 11 сентября всех пассажиров за символическую плату в 1 доллар США.
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