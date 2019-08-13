14
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 13 августа 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

17:?00 - "Игровой марафон" для детей и их родителей. ДК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.

19:00, 21:00 - спектакль-экспириенс "Тюмень. Остаться Нельзя Валить?" МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Подробности, билеты здесь.

20:00 - Фестиваль кино: вечер короткометражек. ТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Вход бесплатный, регистрация , подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Воспоминания об убийстве"/ Memories of Murder/ Salinui chueok (2003). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - вечер кино на террасе: "Карты, деньги, два ствола". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

18:00 - торжественное открытие выставки "75 лет вместе". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1865 году в Санкт-Петербурге открыт Зоологический сад.

В 1888 году американский инженер Оливер Шелленбергер патентует электрический счётчик.

В 1914 году первым Георгиевским крестом в ходе первой мировой войны награждён донской казак из хутора Нижний Калмыкос Козьма Крючков.

В 1917 году решением Временного правительства Николай Романов вместе с семьёй отправлен на поселение в Тобольск.

В 1943 году подписан приказ о создании лаборатории № 2 АН СССР в Казани во главе с профессором Игорем Курчатовым. Лаборатория стала впоследствии Институтом атомной энергии имени Курчатова (ныне научный центр "Курчатовский институт").

В 1944 году образованы Владимирская и Тюменская области.

В 1945 году император Японии Хирохито издал указ о безоговорочной капитуляции Японии.

В 1947 году Пакистан стал независимым государством.

В 1986 году ЦК КПСС постановил прекратить работы по переброске сибирских рек.

В 1992 году Борис Ельцин подписал указ, который дал старт чековой приватизации в России.

Теги: досуг , история , повестка , СМИ
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