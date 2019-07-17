ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - шоу для всей семьи "ВолшебниК". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Open dance. Хастл. Уличная площадка у "Космоса", улица Республики, 165А. Участие бесплатное, подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Рок-н-рольщик" / RocknRolla (2008). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:30 -МозгоИгры. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 -пресс-конференция, посвященная празднованию Дня города в Тюмени. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация: +7-922-397-67-43.
13:00 - пресс-конференция "Статистика пожаров в первой половине 2019 года. Промежуточные итоги профилактической работы в детских пришкольных и загородных лагерях. Купальный сезон 2019: первые итоги". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация: +7-922-397-67-43.
14:30 - пресс-тур на место применения инновационного материала, разработанного компанией "СибСтрой-Экология" при строительстве дорожного полотна на улицах Плеханово. Технопарк, улица Республики, 142. Аккредитация в месенджер на телефон 8-912-386-70-01.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1925 году в США официально объявлено, что женщины могут быть водителями автомобилей не хуже мужчин.
В 1941 году на железнодорожной станции Лычково в Новгородской области налётом фашистской авиации уничтожен железнодорожный состав, эвакуировавший из блокадного Ленинграда около 2000 детей.
В 1954 году в школах СССР введено совместное обучение.
В 1968 году образована компания "Intel". Её основали Роберт Нойс и Гордон Мур.
В 2011 году состоялся запуск космической обсерватории "Радиоастрон".
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