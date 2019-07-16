ДЛЯ ВСЕХ
12:00 -открытие фестиваля садов АСТРАГАРДЕН. 2 км автодороги Тюмень-Луговое, строение 2, Садовый центр "Астра".
19:00 - спектакль "История любви". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Матрица: Революция" / The Matrix Revolutions (2003). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1775 году в США открыт первый в мире военный госпиталь.
В 1918 году в подвале Ипатьевского дома расстреляна семья последнего Императора Всероссийского Николая II.
В 1944 году по Москве прошли 57 тысяч немецких военнопленных.
В 1962 году атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" достигла Северного полюса Земли.
В 1975 году состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США).
В 1995 году Евросоюз подписал торговый договор с Россией.
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