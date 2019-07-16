17
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 16 июля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

12:00 -открытие фестиваля садов АСТРАГАРДЕН. 2 км автодороги Тюмень-Луговое, строение 2, Садовый центр "Астра".

19:00 - спектакль "История любви". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Матрица: Революция" / The Matrix Revolutions (2003). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1775 году в США открыт первый в мире военный госпиталь.

В 1918 году в подвале Ипатьевского дома расстреляна семья последнего Императора Всероссийского Николая II.

В 1944 году по Москве прошли 57 тысяч немецких военнопленных.

В 1962 году атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" достигла Северного полюса Земли. 

В 1975 году состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США).

В 1995 году Евросоюз подписал торговый договор с Россией.

Теги: история , повестка
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