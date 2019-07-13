14
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 13 июля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - "Красная шапочка"; 12:00 - "Маша и медведь". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "В гостях у сказочника. Театр кукол". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Вход свободный, регистрация здесь.

11:30 - День семьи, любви и верности. Территория Вознесенско-Георгиевского храма, улица Береговая, 77. Подробности здесь.

14:00 - "Кукловстреча". Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики 5а. Вход свободный, подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Выживут только любовники" / Only Lovers Left Alive (2013). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1789 году восставшие парижане взяли крепость Бастилию. Это стало началом Великой французской революции.

В 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль отставного лейтенанта Е. Яковлева и хозяина каретных мастерских Петра Фрезе.

В 1901 году в Москве основано Общество попечительства о народной трезвости.

В 1933 году началась Арктическая экспедиция на пароходе "Челюскин", возглавляемая Отто Шмидтом.

В 1956 году Верховный Совет СССР принял закон о государственных пенсиях.

В 1993 году зарегистрирован телеканал НТВ.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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