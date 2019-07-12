ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой"; 12:00 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А, Подробности, билеты здесь.
11:00 - Калейдоскоп историй про Тюмень. Благотворительный показ. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А.
18:00 - "Это Тюмень, детка!" "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А, Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "За мечтой" / Teen Spirit (2019); 22:00 - "Кошмар на улице Вязов" / A Nightmare on Elm Street (1984). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
16:00 - закрытие Областного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди взрослого населения, посвященного празднованию 75-летия образования Тюменской области. Детский центр "Олимпийская Ребячка".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1728 году русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт пролив между Америкой и Азией, названный его именем.
В 1772 году английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.
В 1857 году в Лондоне Александр Герцен выпустил первый номер журнала "Колокол", первого русского оппозиционного издания.
В 1882 году в Москве и Петербурге открыты первые в России телефонные станции. В Риге в этотд же день открыта телефонная сеть на 53 аппарата.
В 1962 году Кировский завод выпустил первый колёсный трактор К-700 "Кировец".
В 1990 году основан Центральный банк Российской Федерации.
В 2018 году новозеландскими учёными в Женеве был представлен рентгеновский аппарат, который способен делать трёхмерные цветные снимки
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