11
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 10 июля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30 - спектакль-концерт "Минута славы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - социальный проект #bezПожара, улица Республики, 83. тел. 8-906-827-32-35.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1700 году в Берлине основана Германская академия наук.

В 1890 году состоялись первые в истории Японии политические выборы.

В 1893 году японец Кокити Микимото впервые получил искусственный жемчуг.

В 1903 году по инициативе Королевского яхт-клуба ирландского города Корк состоялись первые гонки судов с паровым двигателем.

В 1943 году пик "Волынской резни", когда силами ОУН-УПА одновременно было атаковано, по разным данным, от 99 до более чем 150 польских населённых пунктов, с общим количеством жертв до 100 000 человек.

В 1960 году в Чехословакии объявлено о победе социализма, страна переименована в Чехословацкую Социалистическую Республику.

В 1975 году в Северо-Западном Китае обнаружено массовое захоронение 6 тысяч древних статуй воинов.

В 1989 году началась шахтёрская забастовка в Кузбассе.

В 2010 году сборная Испании впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира по футболу.

Теги: история , повестка , СМИ
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