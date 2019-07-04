5
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 04 июля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - Шоу каскадеров. Автодром ДОСААФ (микрорайон Метелево). Подробности здесь.

19:00 - концерт Марата Нигматуллина. ДК "Водник", улица Судоремонтная 1а. Подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Карты, деньги, два ствола" / Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998). Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - День семьи, любви и верности, организованное объединением молодых инвалидов "Вера". Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", тел. 8-922-470-54-40.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1829 году к западу от Урала, на золотом прииске, 14-летний крепостной Павел Попов нашёл первый в России алмаз.

В 1841 году англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

В 1881 году в Египте, под Луксором, обнаружена уникальная гробница с захоронениями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и Рамзеса II Великого.

В 1921 году в советской России принят декрет, позволяющий сдачу государственных предприятий в аренду частным лицам.

В 1946 году на показе мод в Париже французский модельер Луи Реар впервые представил публике купальник-бикини. В этом наряде на подиум вышла манекенщица Мишелин Бернардини.

В 1954 году вышел первый выпуск телевизионных новостей Би-Би-Си.

В 1994 году в Китае запрещено использование детского труда.

Теги: досуг , история , повестка , СМИ
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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