ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Шоу каскадеров. Автодром ДОСААФ (микрорайон Метелево). Подробности здесь.
19:00 - концерт Марата Нигматуллина. ДК "Водник", улица Судоремонтная 1а. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Карты, деньги, два ствола" / Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998). Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - День семьи, любви и верности, организованное объединением молодых инвалидов "Вера". Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", тел. 8-922-470-54-40.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1829 году к западу от Урала, на золотом прииске, 14-летний крепостной Павел Попов нашёл первый в России алмаз.
В 1841 году англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.
В 1881 году в Египте, под Луксором, обнаружена уникальная гробница с захоронениями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и Рамзеса II Великого.
В 1921 году в советской России принят декрет, позволяющий сдачу государственных предприятий в аренду частным лицам.
В 1946 году на показе мод в Париже французский модельер Луи Реар впервые представил публике купальник-бикини. В этом наряде на подиум вышла манекенщица Мишелин Бернардини.
В 1954 году вышел первый выпуск телевизионных новостей Би-Би-Си.
В 1994 году в Китае запрещено использование детского труда.
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