ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - фестиваль "Жара" и семь разнонаправленных площадок: "ЖарЛяндия", "Спорт", "Туризм", Igolka-market, "Своя атмосфера", "Главная сцена" и фудкорт. Площадь 400-летия Тюмени. Подробности здесь.
10:00 - 18:00 - фестиваль PhotoVideoFest. Отель "Ремезов", улица Грибоедова, 6, к 1/7. Участие бесплатное. Подробности, регистрация здесь.
11:00 - финал Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск. Учебно-тренировочный полигон ТВВИКУ, озеро Андреевское.
11:00-15:00 - фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер". Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова, улица Тульская, 4/3. Подробности здесь.
11:00, 12:30 - "Рыжий чулок". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Легенда. Моя Россия". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00 - КонцептХаб: открытая лекция "История медиа. От эпохи Возрождения до консервативных СМИ XXI века". Регистрация, подробности здесь.
18:00 - "Ханума". драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Не все коту масленица". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Сенсация" / Scoop (2006). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - День именинника в "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
8:00-23:00 - молодежный форум "Утро". ТПКУ, улица Клары Цеткин, 39/1. Аккредитованные СМИ. Программа здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1932 году в Ленинграде при больнице "Память 25 октября" открылся первый научно-практический институт переливания крови.
В 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором.
В 1973 году запущена Кольская АЭС, первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом.
В 2007 году в США поступил в продажу первый iPhone.
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