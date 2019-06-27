ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - Праздник национальной куклы. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
18:00 - Трезвая пятница с ГИБДД. В программе: дрифт-шоу с участием лучших дрифтеров Урала, выступления бойцов MMA, показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию преступников, выступления черлидеров, творческих коллективов. Парковка у торгового центра "Тюмень Сити Молл", улица Тимофея Чаркова, 60.
20:00 - кинопоказ: "Омерзительная восьмёрка: расширенная версия" / The Hateful Eight: Extended Version (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - вечер на террасе: "Престиж". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Вход бесплатный, подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
8:00-23:00 - молодежный форум "Утро". ТПКУ, улица Клары Цеткин, 39/1. Аккредитованные СМИ. Программа здесь.
11:00 - пресс-конференция "Об ограничении роста коммунального платежа с 01 июля 2019 года в Тюменской области" с участием директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1712 году в Санкт-Петербурге в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, построенный в Главном адмиралтействе для Балтийского флота.
В 1779 году Екатерина II подписала указ о строительстве московского водопровода. Строительство продолжалось 25 лет.
В 1914 году в Сараеве произошло покушение Гаврилы Принципа на австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену (Сараевское убийство), послужившее поводом к началу Первой мировой войны. В 1919 году в этот же день подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну.
В 1923 году "Известия" опубликовали обращение патриарха Тихона к "архипастырям, пастырям и пасомым православной церкви российской", в котором он заявил о признании Советской власти.
В 1988 году открылась XIX конференция КПСС, которая положила начало политической реформе в СССР. На конференции Михаил Горбачёв изложил план изменений в административной структуре страны с целью демократизации Коммунистической партии и предоставления большей самостоятельности руководителям промышленных предприятий.
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