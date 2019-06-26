27
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 26 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

14:00 - театрализованная программа "Сказки гор". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.

19:00 - спектакль "Тайны королевской кухни". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55.ПОдробности, билеты здесь.

19:30 - онлайн-трансляция XVI Международного конкурса имени Чайковского. "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Вход свободный.

20:00 - кинопоказ: "Последствия" / The Aftermath (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - вечер на террасе: " Вечное сияние чистого разума". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Вход бесплатный, подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

8:00-23:00 - молодежный форум "Утро". ТПКУ, улица Клары Цеткин, 39/1. Аккредитованные СМИ. Программа здесь.

До 10:00 - аккредитация на сезон Театра Наций FESTв Тобольске. Email: ishkhanidimv@sibur.ru, тел. 8-919-958-78-88.

10:30 - тестирование электронных медицинских сервисов с участием граждан. "Точка кипения", улица Республики, 142. Тел. (3452) 565-393.

14:00 - заседание гордумы, улица Первомайская, 20.

15:00 - чествование выпускников-медалистов Тюменского района. База отдыха "Пикник", Червишевский тракт, 6 км.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1615 году чай впервые импортирован в Европу.

В 1865 году учреждено Министерство путей сообщения России.

В 1929 году советское правительство постановило всех заключённых со сроком больше трёх лет перевести из тюрем в трудовые лагеря.

В 1941 году Венгрия объявила войну СССР. В этот же день на заводе имени Коминтерна в Воронеже собраны первые две боевых пусковых реактивных установки БМ-13, известных под именем "Катюша".

В 1946 году на совещании министров иностранных дел США, Великобритании, Франции и СССР принято решение о передаче Греции Додеканезских островов, в тот момент входивших в состав Италии. Часть территории Северной Италии передана Франции.

В 1967 году в Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

Теги: досуг , журналисты , история , концерты , повестка , СМИ , спектакли
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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