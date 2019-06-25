26
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - автобусная экскурсия по креативным местам Тюмени. Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Участие бесплатное, регистрация здесь.

21:00 - вечер на террасе: "Доктор Стрэндж". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Вход бесплатный, подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - совещание по вопросам сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, включая контрольно-надзорные функции в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне. Большой зал Правительства Тюменской области, улица Володарского, 45. Аккредитация по тел. 8(3452) 46-21-32.

10:30 - флешмоб "Быть счастливым - значит быть здоровым!" в честь Дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Площадь 400-летия Тюмени.

15:00 - выпускной третьей волны-2019 в Школе имиджа и стиля "Элегантный возраст". ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1а. Тел. (3452) 30-39-59.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1831 году началась крупнейшая в истории Санкт-Петербурга эпидемия холеры, унёсшая жизни более 4,7 тысячи человек.

В 1896 году в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) открылся первый в мире кинотеатр, действовавший постоянно. Он был рассчитан на 400 мест.

В 1941 году Политбюро ЦК КПСС приняло секретное решение о перевозе гроба с телом Ленина в Тюмень.

В 1945 году в СССР учреждено звание Генералиссимус Советского Союза. На следующий день первым и единственным обладателем его стал Иосиф Сталин.

В 1954 году в посёлке Обнинское Калужской области (ныне город Обнинск) произведён энергетический пуск первой в СССР и в мире атомной электростанции.

В 1997 году основана антивирусная компания Лаборатория Касперского.

Теги: история , повестка
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